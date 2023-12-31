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7 aylık hamile eşini öldüren cani tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilini uçuruma sürerek intihar kalkışan Salim Koyuncu, tedavisinin ardından tutuklandı.

IHA31 Aralık 2023 Pazar 00:36 - Güncelleme:
7 aylık hamile eşini öldüren cani tutuklandı
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Olay, 29 Aralık'ta Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim Koyuncu, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye Koyuncu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim Koyuncu, eşini bıçakladıktan sonra aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Salim Koyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

  • Salim Koyuncu
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