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7 ilde FETÖ operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA19 Eylül 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
7 ilde FETÖ operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında asker ve sivillere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla aralarında 1'i muvazzaf 3 asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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