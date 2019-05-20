28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0434
  • 6,7469
  • 247.907
  • 86.761
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

7 yaşında kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor

Milas Dr. Mete Ersoy İlkokulu’nda öğrenim gören bir öğrenci, okul bahçesinde oyun oynarken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren öğrenci, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre; bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Milas Dr. Mete Ersoy İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi olan 7 yaşındaki D.G., okul bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken aniden yere yığıldı.
 
Öğrenci D.G.’nin yere yığılması üzerine, okulda görevli olan öğretmenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri; D.G.’nin duran kalbine, burada müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. 
 
Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan D.G., buradaki müdahalelerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
 
Ailesinde genetik olarak kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen D.G., Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşam savaşı veriyor.

Yunan hücumbotu böyle taciz etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk

Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü

Ünlü işadamı rehin alınarak soyulmuştu, ayrıntıları ortaya çıktı

Ünlü işadamı rehin alınarak soyulmuştu, ayrıntıları ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Mersin'in tescilli tatlısı: Kerebiçi

Mersin'in tescilli tatlısı: Kerebiçi

Sigortasız çalışana emeklilik hakkı

Sigortasız çalışana emeklilik hakkı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA