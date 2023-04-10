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7 yıl önce terör örgütü PKK saldırısında şehit düşen 12 polis dualarla anıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis törenle anıldı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
7 yıl önce terör örgütü PKK saldırısında şehit düşen 12 polis dualarla anıldı
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İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilen Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda, saldırıda şehit düşen 12 polis için anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti.

Vali Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, bulundukları anıtın ayrı bir anlam ve öneme sahip olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarının, İslamiyet'in hilalinin dalgalandığı ve kahraman evlatların verdiği mücadeleyle ay yıldızlı bayrağın ilelebet dalgalanacağı çok önemli merkezlerden biri olduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda dünyanın gözü var. Bu topraklar medeniyetin doğduğu yer. Bugün yaşadığımız topraklar Avrupa'dan en az 20 bin yıl önce medeniyetin yaşadığı ve yaşatıldığı topraklar. Oralar buzul çağını yaşıyorken biz burada insanlığı her yönüyle yaşatıyorduk ve bugünde aynı şekilde yaşatıyoruz. Bu topraklarda şehitlerimizin o fedakarlıkları, cefakarlıkları olmamış olsaydı bunları, bugünü, bu anı yaşama şansımız olmazdı." dedi.

Bilgin, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

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