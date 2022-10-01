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7 yılda 60 gün işe gitti... Memuriyetten atılınca Atatürk üzerinden şov yaptı

Çankaya Belediyesindeki görev süresi olan 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan, İçişleri Bakanlığı kararıyla memurluktan ihraç edildi. Memuriyet görevine son verilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan, kendisini savunurken 'Artık Mustafa Kemal'in memuruyum' diyerek şova girişti.

1 Ekim 2022 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
7 yılda 60 gün işe gitti... Memuriyetten atılınca Atatürk üzerinden şov yaptı
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CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Tezcan'ın, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı.

7 YILDA 60 GÜN İŞE GİTTİ: MEMURİYETTEN ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı.

Candan'ın memuriyetten çıkartılma kararı resmen tebliğ edildi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN MUSTAFA KEMAL'İN MEMURUYUM"

Candan, Çankaya Belediyesi'nin önünde yaptığı açıklamada, "Bu hukuksuz karardan sonra yargı sürecimiz başlayacak. Bu ülkenin Cumhuriyet değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz. Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal'in memuruyum" dedi.

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