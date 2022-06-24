7 yıldır aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 'PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıldır aranan ve başka şahıs adına sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen C.Y. isimli şüphelinin Yenişehir ilçesinde bir adrese geleceği bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbaratı değerlendiren JASAT ekipleri, icra ettikleri operasyon sonucunda; şüpheli C.Y.'yi sahte kimlikleri ile birlikte yakaladı. C.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.