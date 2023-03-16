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70 vatandaşa mezar olmuştu... Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı.

AA16 Mart 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
70 vatandaşa mezar olmuştu... Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı
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Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

70 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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