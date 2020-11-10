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  • 70 yaşındaki Hafize nine eve giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak kurtuldu
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70 yaşındaki Hafize nine eve giren gaspçıdan 'ölü' taklidi yaparak kurtuldu

Karabük'te, Hafize Kaya (70) gece yarısı evine girerek, kolundaki bilezikler gasbeden şüpheliden ölü taklidi yaparak, kurtuldu. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Kaya, ailesini arayarak yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

DHA10 Kasım 2020 Salı 16:06 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 16:06
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Olay, Karabük’e bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Kaya, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Kaya, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi. Saldırgan Hafize Kaya’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Kaya’nın kolundaki 2 bileziği alıp, kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Kaya, ailesini arayarak yardım istedi. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Hafize Kaya sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Çalışma sonunda R.Y. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Çaldığı bilezikler ele geçirildi.

Yaşadıklarını anlatan Hafize Kaya, “İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü. Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ben ölü taklidi yapmaya başladım. O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp gitti” dedi.

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