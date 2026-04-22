Gülistan Doku soruşturmasında Erzurum Adliyesi'ne götürülen Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel, 5 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlendi ve 12'nci kişi de dün tutuklandı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü E. de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, önce İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı ardından Elazığ'da gözaltına alınarak Erzurum'a götürüldü.

Sonel, emniyetteki ifadesinde, "Doku'yu tanımıyorum. Oğlumun sevgilisi olsa, baz kayıtlarında çıkması lazım. Bahse konu tecavüz olayıyla ilgili bilgim yok" dedi.

Sonel kendisine yöneltilen sorulara ise "Ben devletin valisiyim" diyerek susma hakkını kullandı. Erzurum Adliyesi'ne götürülen eski Vali Sonel'e 73 soru yöneltildi, savcılığa 8 saat ifade verdi.

Sonel, 5 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun sevk yazısında yer alan suçlamalar şöyle verildi.

"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme",

"Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme",

"Özel hayatın gizliliğini ihlal",

"Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme",

"Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek".

TUTUKLANAN BAŞHEKİM: KAYITLAR SİLİNMİŞTİR

Soruşturmada, tutuklanan dönemin başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Doku'nun 31 Aralık 2019'da hastaneye girişine dair POLNET kayıtları olmasına rağmen, verilere ulaşılamamasına ilişkin Özdemir, "7 Ocak'ta böyle bir sorgu yapıldıysa doğrudur. Kayıtlara ulaşılamıyorsa silinmiştir" dedi.

