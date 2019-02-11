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7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü muhabirin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yeni Asya gazetesi muhabirlerinden Nur Ener Kılınç'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

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'Örgüt üyeliği' suçundan hapis cezasına çarptırılan ve bir süre ev hapsinde kalan Nur Ener Kılınç'ın geçtiğimiz günlerde adeta hain FETÖ'cülerin sığınma yurduna dönüşen Almanya'ya kaçtığı öğrenildi.
 
KAÇTIĞINI İTİRAF ETTİ
 
Sabah'ın haberine göre; Nur Ener Kılınç'ın Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a oradan da Almanya'ya gittiği anlaşıldı. Ener, kendisi gibi FETÖ propagandasından yargılanan Yeni Asya Yayın Yönetmeni Kasım Güleçyüz'e hitaben yazdığı yazıda kaçtığını itiraf etti.
 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÜLEÇYÜZ'E DE FETÖ DAVASI AÇILMIŞTI
 
Kazım Güleçyüz hakkında ise 'Zincirleme şekilde FETÖ propagandası yapmak' suçundan iddianame hazırlanmıştı. Güleçyüz'ün teröristbaşı Fetullah Gülen'i cemaat lideri gibi kamuoyuna lanse etmeye çalıştığı ve örgüt yöneticilerinin yargılamaları sulandırma girişimlerine yardımcı olduğu kaydedilmişti.
 
Güleçyüz'ün sosyal medya hesaplarında geriye dönük yapılan incelemelerde de, Kazım Güleçyüz'e ait Twitter hesabında 2014-2018 yılları arasında FETÖ tweetlerine yer verdiği ortaya çıkmış ve bu durum da iddianamede yer almıştı.

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

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