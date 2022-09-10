79 kilometrelik Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunda sona gelindi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, çalışmaların yoğunlaştığı Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Çelebi, incelemeler sonrası AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 29 Ekim 2022'de yolu ulaşıma açmayı hedeflediklerini söyledi.

Yolun 79 kilometre olduğunu belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Bu yol, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan stratejik bir yoldur. Ağrı'da yapılan bu yoldaki viyadüğün benzeri Doğu Anadolu'da yok. Ben hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de ulaştırma bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yolun bitimiyle Erzurum'dan Van'a kadar hiç duraksamadan duble yolda emniyetli ve konforlu şekilde seyahat edeceğiz. Eski yolda Hamur ilçesinden çıktıktan sonra Tutak'a kadar yılan gibi kıvrılan yol vardı. Orada her sene kışın buzlanma ve kar yağışlarıyla yaşanan kazalarda insanlarımız vefat ediyordu."

Çelebi, Tutak ilçesindeki yolda yer alan viyadüğün yerden yüksekliğinin 45 metre, uzunluğunun ise 335 metre olduğunu ifade ederek, şimdiye kadar viyadüğe 110 kiriş dikildiğini ve kalan 50 kirişin dikilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağını anlattı.

Çalışmaların devam ettiği yoldaki viyadük ve köprüler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.