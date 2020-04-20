İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9412
  • EURO
    7,5467
  • ALTIN
    376.151
  • BIST100
    98659.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 79 yaşına giren Pembe nineye doğum günü sürprizi
Güncel

79 yaşına giren Pembe nineye doğum günü sürprizi

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 79 yaşına giren kadına doğum günü sürprizi yaptı.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:11
ABONE OL

Konya’da yaşayan Sevim Badilli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yanında olamayacağı annesi Pembe Tüyan'ın doğum gününü kutlamak istediğini belirterek, Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Tüyan'ı ziyaret ederek doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Duygulanan Pembe Tüyan, çocukları ve torunlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "İçimizi ısıtan bir doğum gününe dahil olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Pembe teyzemizin doğum gününü kutluyorum. Allah sağlık ve mutluluk versin." ifadelerini kullandı.

Horoz dövüştüren 21 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.