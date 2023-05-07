Terör iltisaklı 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda masadan kalkarak ittifakı bitirmişti. Ancak istediğini alamayan Akşener masaya tekrar son hızla geri dönmüştü. Seçim arifesinde dikkat çeken ifadeler kullanan Akşener'den yeni bir kriz çıkaracak açıklama geldi. 7'li koalisyonun Maltepe mitinginde konuşan Akşener, masadaki ortakları Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'ye göndermede bulunarak, "Öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." dedi.

MERAL AKŞENER KÜÇÜK ORTAKLARA AĞIR KONUŞTU

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. 7'li koalisyon seçim çalışmaları doğrultusunda bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi.

Kılıçdaroğlu'ndan önce HDP hariç diğer partilerin genel başkanları tek tek konuşma yaptı.

"ABİDİK GUBİDİKLERLE BAŞBAKAN OLMAK İSTEMİYORUM"

Mitingde söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın 'küçük' ortakları DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne oldukça ağır göndermelerde bulundu.

Kendisi için söylenen 'Başbakan ol' söylemine cevap veren Akşener, "Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum." diye konuştu.

Akşener açıklamasında şöyle konuştu:

"14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde inşallah Çankaya Köşkü'ne beraberce bir götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik, gubidiklerle olmak istemiyorum. Oylarınızla başbakan olmak istiyorum."