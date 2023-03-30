Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemdeki konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunurken 7'li Koalisyon'da kirli HDP pazarlığı hakkında da konuştu.

"DEMİRTAŞ'I APO'YU KURTARMAKTAN BAHSEDİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek almak için terör destekçilerine özgürlük vadettiğini söyledi. Erdoğan "Ana muhalefetin başındaki Demirtaş'ı, Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor. Diyarbakır'da yavrularımızı öldürenler Demirtaş'ın talimatıyla hareket etmedi mi? Şimdi de Meral hanımın da içinde olduğu 7'li masa plan yapıyor. Benim milletim bu ihanet şebekesine gerekli cevabı 14 Mayıs'ya cevabı verecektir." dedi.

"HDP'YE VERİLECEK HER TAVİZ PKK'YA VERİLMİŞTİR"

"HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir." ifadelerini de kullanan Başkan Erdoğan, "Biz masanın altında 7. ortak var demiştik. Şu anda 7. ortak tam manasıyla ana muhalefetin ziyaretiyle ortaya çıktı. Parti genel merkezinde ziyaret değil. TBMM'deki grup odasında gitti ziyaret etti. Meral hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter? Neden geri vitese taktın da geri oturdun." diye ekledi.

"MASADAKİLER BİRBİRLERİNE YAN GÖZLE BAKIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7'li Koalisyon'da güvensizliğin ve belirsizliğin açık açık ortada olduğuna da değindi. Erdoğan şunları söyledi: Masadakiler şimdi birbirlerine yan gözle bakıyorlar. İnsanı en çok yoran şey belirsizliktir. 7'li masa hiçbir şey yapmamasına rağmen şimdiden bitiktir. Karşımızda kaybedenler kulübü gibi bir masa var. Kendi başarısıyla hiçbiri bir yere gelmedi. Herhangi bir seçim kazanan var mı? Yok. Koalisyondan bile kötü olan bu masa demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Kendi aralarında istedikleri kadar dövüşsünler ama ülke siyaseti adına üzülmemek elde değil.

"MASANIN BAŞINI CHP VE HDP ÇEKİYOR"

İYİ Parti'nin tutarsız HDP ve PKK tavrına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyi Parti bir gün önce HDP için masaya gelemez diyor bir gün sonra iş değişiyor. Bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor, diğerleri yancısı. PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiğini söylüyor. Firariler bu masayla ülkeye geri döneceklerinin planını yapıyor. Milletim bunların hepsini görüyor. İnanıyorum ki milletim 14 Mayıs'ta gerekli cevabı verecektir." şeklinde konuştu.