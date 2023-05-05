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7'li koalisyonun mitingi dolaysıyla İstanbul trafiğine engel! O yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 7'li koalisyonun yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği miting için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları bildirdi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 20:47 - Güncelleme:
7'li koalisyonun mitingi dolaysıyla İstanbul trafiğine engel! O yollar trafiğe kapatılacak
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Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahların ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi olduğu aktarıldı.

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