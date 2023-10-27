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  • 8 ilde ''Kıskaç'' operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
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8 ilde ''Kıskaç'' operasyonu: 14 zanlı tutuklandı

Elazığ merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

27 Ekim 2023 Cuma 18:06 - Güncelleme:
8 ilde ''Kıskaç'' operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün güncel ve finans yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Elazığ merkezli, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Malatya ve Şırnak'ta "Kıskaç" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, yurt dışından örgüte finans sağlayan ve gönderilen finansın örgüt üyelerine dağıtımını yapan, örgüt üyelerine yurt dışı kaynaklı GSM hattı ve sahte pasaport temin eden, örgüt üyelerinin illegal yollardan yurt dışına çıkışını sağlayan ve "gaybubet evleri"nde saklandığı belirlenen 23 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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