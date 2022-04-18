İstanbul Havalimanı'na bugüne kadar 8 milyar avro yatırım yapıldı

Kalyoncu, AA muhabirine verdiği röportajda yenilenebilir enerjiden İGA İstanbul Havalimanı'nda şirketin yeni ortaklık yapısına kadar holdingin son yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İGA'daki yeni ortaklık yapısına değinen Kalyoncu, havalimanı ihalesini kazanma süreçleri hakkında bilgi verdi.

O zaman ihale açık artırmaya çıkmadan önce Fransız ve Almanların kendilerinden önde olduğunu, televizyonlarda canlı yayınlana açık artırmada kendi oluşturdukları konsorsiyumun en iyi teklifi vererek kazandığını dile getiren Kalyoncu, şu ana kadar 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynakları ile yaptıklarını, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini aktardı.

"Dünyanın en büyük, en sağlıklı ve en fonksiyonel havaalanını yaptık." diyen Kalyoncu, şu anda İGA İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı açısından Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldığının bilgisini verdi.

Kalyoncu, havalimanının mimari özelliklerinden, tasarımından ve buradaki hizmetlerden bahsederek, dışarıdan gelen yabancıların havalimanının tüm alanlarında fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştığını, bir ülkeye giriş kapısı olan havalimanından memnun kalan konukların ülke hakkındaki fikirlerinin olumlu etkilendiğini anlattı.

- "HİNDİSTAN'DA KARŞILAŞTIĞIM ADAM DA, AFRİKA'DA KONUŞTUĞUM DA İGA'DAN BAHSEDİYOR"



Cemal Kalyoncu, "Hindistan'da karşılaştığım adam da, Amerika'da ve Afrika'da konuştuğum da İGA'dan bahsediyor. 'İstanbul'a gittik orada çok farklı bir havaalanı gördük' diyorlar. Biz bunu vatandaşlarımıza anlatamadık. Ancak anlatacağız inşallah." diye konuştu.

Havalimanının ekonomiye etkisinden bahseden Kalyoncu, yolcu sayısı 120 milyona geldiğinde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 4,5'ini buradan üretileceğini bildirdi.

Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'na geçtikten sonra kuş çarpma olayının ve uçakların pas geçme sayısının yüzde 50 azaldığını kaydederek, uçakların iniş için bekleme süresinin de kısalarak İstanbul'un kent içi hava kalitesinin arttığını ve gürültü kirliliğini azaldığını anlattı.

- "DÜNYA BANKASI KAMU İHALESİ ALAN ŞİRKETLERLE İLGİLİ YAPTIĞI HATAYI DÜZELTTİ"



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Dünya Bankası'nın en çok kamu ihalesi kazanan şirketlere ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda o raporu düzelttiler. En çok iş yapan müteahhitler arasına bizi de yazmışlardı. 'Biz nasıl buraya girdik' diye baktığımızda hesabı şu şekilde yaptıklarını gördük: İstanbul Havalimanı'nın yatırım değeri 10 milyar 250 milyon avro. 25 yılda devlete 26 milyar avro para ödeyeceğiz. Bu cebimizden devlete ödeyeceğimiz parayı devletten aldığımız ihale gibi göstererek havaalanının ihale değerini (26+10,25 milyar avro şeklinde) 37 milyar avro olarak yazıyorlar. Bunu şimdi düzelttiler. Şirket başı 37 milyar avro ihale aldığımızı yazmışlar. Gerçek şu: Orada devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyar avro para harcıyoruz. 25 yılda devlete 26 milyar avro kira ödüyoruz. Her yıl kiramızı ödüyoruz."

- "ÜÇ KITADAN İŞ BİRLİĞİ İÇİN GELENLER VAR"



Cemal Kalyoncu, salgın sürecinde ve devletlerin havalimanlarına destek verdikleri dönemlerde bile ödeme yaptıklarını belirterek, "Havalimanı bize çok şey kazandırdı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan iş birliği için bize çok gelip giden var. Hedefimiz bundan sonra yenilenebilir enerji ve havaalanları noktasında üç kıtada çok farklı çalışmalarımız olacak. Yakında bu sürprizleri tek tek göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç kıtada hem havalimanı yapım ve işletme noktasında hem de yenilenebilir enerji noktasında önemli çalışmalarının bulunduğunu aktaran Kalyoncu, somut gelişmeler oldukça gerekli paylaşımları yapacaklarını anlattı.

- "1.000 MEGAVATLIK RÜZGAR SANTRALİ YATIRIMINA 2023'TE BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, İGA hamlelerinin yurt dışında nasıl yankı bulduğuna ilişkin, "İGA'ya ve güneş enerjisi yatırımlarımıza ABD'den tutun Çin'e kadar Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar çok talipli var. Gelenlerle görüşüyoruz. Belirli bir noktaya geldiğimiz firmalar da var. Nihai noktaya gelince açıklayacağız." diye konuştu.

Havacılık ve enerjide yatırımlarını yılın geride kalan döneminde de sürdüreceklerini dile getiren Kalyoncu, elektrikli şarj istasyonu, elektrik depolama bataryaları, rüzgâr gücü ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kalyoncu, "Rüzgar enerjisinden nasıl yararlanacağımıza ilişkin çalışmalarımız var. 1.000 megavatlık santral projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Ona da gelecek yıl başlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "VAKTİM OLURSA GIDA SEKTÖRÜNE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"



Cemal Kalyoncu, vakti olması durumunda gıda sektörüne girmeyi düşündüğünü belirterek, "Yani organik ve verimli gıda, dikey üretim noktasında düşüncelerim var. Belki öyle bir ciddi bir proje yapabilirim. Dünyanın, insanın ihtiyacı bu. Bir ülke için enerji ve gıda arz güvenliği ile sınır güvenliği ve ekonomik özgürlük çok önemli. Gıda ile ilgili böyle bir niyetim var." açıklamasında bulundu.

İnşaatta çok teknolojik işlere imza attıklarını, 300 kilometreye yakın metro projesi hayata geçirdiklerini dile getiren Kalyoncu, metrobüsü, Türkiye-KKTC arasında inşa ettikleri tatlı su boru hattını, Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük ileri biyolojik artırma tesisini ve bu arıtmadan çıkan atıklardan enerji üretme projesini, şu anda İstanbul'da çalışan çöp yakma tesisinden enerji üretme projesini Kalyon'un hayata geçirdiğini anlattı.

Kalyoncu, şu anda Silivri'de denizin altına doğal gaz depolama tesisi yaptıklarını kaydederek, 2 bin metre derinlikte depolar yaptıklarını, yazın fiyatlar düşükken alınacak doğal gazın kışın daha ekonomik olarak halka sunulabileceğini, yaptıkları işlerin topluma ve ekonomiye ne kadar katkı sağladığını vurguladı.

- DOĞADAN KÜLTÜR-SANATA KADAR BİRÇOK ALANDA SOSYAL FAALİYET



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, holding olarak 4T isimli bir formüllerinin bulunduğunu belirterek, bunların toplum, tabiat, tasarım ve teknoloji olduğunu, tüm işlerinin merkezine 4T'yi koyduklarını, insanlığın geleceğine yatırım yapmak için bunların çok önem arz ettiğini bildirdi.

Gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak için 2 vakıf kurduklarını dile getiren Kalyoncu, teknolojiyi her noktada kullanmaya çalıştıklarını, doğaya faydalı olmak için şu ana kadar 7,5 milyona yakın fidan diktiklerini, bu büyüklükte ağaçlandırma yapan belki de tek şirket olduklarını, ayrıca Kalyon Vakfı'nın İstanbul'da belediyelerle ortak hayvan barınakları üzerinde çalışma da yaptığını anlattı.

Kalyoncu, İstanbul'un tarihi dokusuna sahip çıkmak için bazı tarihi eserlerin restorasyonunu yaptıklarını, Nişantaşı'nda Kalyon Kültür isimli kültür ve sanat merkezi kurduklarını, bu merkezde sanat ve sergi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diğer aile vakıfları olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın önemli hizmetler yaptığını anlatan Kalyoncu, Doğu ve Güneydoğu'nun ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni Gaziantep'te kurduklarını, şu anda 10 bine yakın öğrencinin bulunduğunu, teknoloji ve Ar-Ge üzerine çok önemli çalışmalar yapıldığını, 32 fakültesi bulunan üniversitenin kalite konusunda da öne çıktığını aktardı.

Kalyoncu, 2010'da faaliyete açılan ve 13 bin mezun veren üniversiteden mezun olanların istihdam oranının çok yüksek olduğunu belirterek, holdingde de ciddi istihdam sağladıklarını bildirdi.

Eğitime yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını ifade eden Kalyoncu, zaman zaman savcı, hâkim, öğretmen, mühendis olmuş mezunlarla karşılaştığını, öğrencilerin önemli oranda burslu okuduğunu sözlerine ekledi.

