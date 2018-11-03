Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca 2 Kasım'da başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan 8 terörist, silah ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildi.



31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Şırnak ili genelinde icra edilen operasyonlarda ise biri sağ, 17'si ölü olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.



Şırnak Güçlükonak'ta 31 Ekim'de ölü olarak ele geçirilen Kemal Bagok kod adlı Lokman Genç'in, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit'te 8 askerimizin şehit edilmesi ile sonuçlanan olayın faillerinden olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bilgisine yer verildi.