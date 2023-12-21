80 bin çiftçiye kiralandı! Yüzölçümü tam 1,3 milyar metrekare

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını teşvik etmek amacıyla 2018'den bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında Hazine'ye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisi, topraksız ve yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıl süreyle kiraya verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak sadece sağlıklı ve kimlikli şehirler üretmiyor aynı zamanda vatandaşlarımızı her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Bu anlamda Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz eliyle 1,3 milyar metrekare araziyi vatandaşlarımıza uygun bedeller karşılığında kiraladık. Tarım yapmak isteyip toprağı bulunmayan veya çok az bir alanı bulunan vatandaşlarımızın başvurularını değerlendirdik ve 80 bin çiftçimize tahsisleri gerçekleştirdik. İnşallah burada yetişecek ürünler Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."