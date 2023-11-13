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81 ilde Çember Operasyonu! 5309 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen Çember Operasyonlarında, arama kaydı bulunan 5309 firarinin yakalandığını duyurdu

13 Kasım 2023 Pazartesi 08:26 - Güncelleme:
81 ilde Çember Operasyonu! 5309 firari yakalandı
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