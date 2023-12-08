81 ilde eş zamanlı ''Çengel-4'' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-4" operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı.

Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesi yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️



2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣0️⃣3️⃣ Litre (Yaklaşık 23 Ton) Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️



2️⃣5️⃣ Milyon TL'lik Vergi Kaybı... pic.twitter.com/d8OSNwMgii