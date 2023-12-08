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81 ilde eş zamanlı ''Çengel-4'' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-4' operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı.

8 Aralık 2023 Cuma 08:07 - Güncelleme:
81 ilde eş zamanlı ''Çengel-4'' operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-4" operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı.

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