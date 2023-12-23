İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sis-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 4️⃣5️⃣7️⃣ şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 3️⃣7️⃣ Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi ❗



Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı... pic.twitter.com/5takxn8lku — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2023