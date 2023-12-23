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  • 81 ilde ''Sis'' operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
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81 ilde ''Sis'' operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sis-2 Operasyonlarında' 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
81 ilde ''Sis'' operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sis-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

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