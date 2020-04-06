82 yaşındaki Gunsel nine Milli Dayanışma için 1050 lira bağışladı

AA 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:50

İlçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşayan Gunsel Ubuz, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunacağını bildirdi.

Bunun üzerine eve giden Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bağışlanan 1050 lirayı alarak, Gunsel Ubuz adına Halk Bankası'na yatırdı.

Banka dekontunu Ubuz'a teslim eden ekipler, anlamlı bağıştan dolayı kendisine teşekkür etti.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan 82 yaşındaki Gunsel Ubuz, "Cumhurbaşkanımızın söylediklerini duydum. Rabbim bereketini versin." dedi.

