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  • 82 yaşındaki karısını 25'e yakın bıçak darbesiyle öldürdü: Adliyeye böyle getirildi
Güncel

82 yaşındaki karısını 25'e yakın bıçak darbesiyle öldürdü: Adliyeye böyle getirildi

Afyonkarahisar'da 82 yaşındaki karısını 25'e yakın bıçak darbesi ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 89 yaşındaki alzaymır hastası şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şahıs adliyeye 4 ayaklı baston ile getirildi.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
82 yaşındaki karısını 25'e yakın bıçak darbesiyle öldürdü: Adliyeye böyle getirildi
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Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sıddıka Aysal (83) isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde Aysal'ı hareketsiz yerde yatarken buldu. Akrabaları ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi. Olay sonrası kadının G.A. (89) isimli alzaymır hastası kocası gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

G.A.'nın adliyeye 4 ayaklı bastonla getirilmesi dikkat çekti.

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