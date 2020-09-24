AA 24 Eylül 2020 Perşembe 11:23 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 12:02

Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakal'a göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle gittiği kentteki bir özel hastanede ilaç tedavisi tavsiye edildi. Tedaviye rağmen ağrısı dinmeyince 2 gün sonra tekrar aynı hastaneye başvuran Çakal'a çekilen röntgen sonucu Kovid-19 tanısı konuldu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15 gün tedavi gören Çakal, taburcu edilmesinin ardından evinde 14 gün karantinada kaldı.

Çakal, yaklaşık 1 ay süren tedavi ve karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hastalık sürecinde göğsündeki şiddetli ağrı haricinde sağlık problemi yaşamadığını belirten Çakal, "Hastanede gece gündüz demeden baktılar, Allah razı olsun. Şükür, şu an çok iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde ümitsizliğe düştüğünü, "Yaşım geçti, bir şey olur mu acaba" diye düşündüğünü dile getiren Çakal, şöyle devam etti:

"Hastanede tek kişilik odada kaldım, konuşacak arkadaş yoktu. Kapıyı bile açamıyordum, pencereyi açabiliyordum yalnızca. Allah sağlıkçılarımıza ömür versin, çok güzel ilgilendiler. Bazı hastalar çok şiddetli atlatıyor bu hastalığı. Bir tanıdığım yoğun bakımda 25 gün kaldığını söyledi. Yoğun bakım daha zor. Onun için çok dikkat etmek lazım."

- "HAMDOLSUN EŞİME BULAŞTIRMADIM"

Ahmet Çakal, eşi Hacer Çakal'ın ise 10 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiğini, bugünlerde kemoterapi gördüğünü aktardı.

Karantina sürecinde virüsü eşine bulaştırmamak için tedbirli davrandığının altını çizen Çakal, "Hanıma ben bakıyorum, evde başka kimse yok. Hastaneden çıkarken 14 gün yalnız kalmam söylendi ama mecburen eşimin bazı hizmetlerini görmek için burada kaldım. Hamdolsun eşime bulaştırmadım. Belki de Allah evdeki hastamın yüzüne baktı. Bana bir şey olsa kanser hastası eşim evde yalnız kalacaktı." ifadelerini kullandı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Çakal, kurallar sayesinde insanların hem kendi hem de çevresindeki insanların sağlığını koruyabileceğine işaret etti.

Kovid-19'un hafife alınamayacağını belirten Çakal, şunları kaydetti:

"Herkese maske takmasını söylüyorum. Maskesini yarım takana, bu şekilde işe yaramayacağını, koruyamayacağını söylüyorum. Hastaneden çıkalı 20 güne yaklaştı, evden hiç çıkmadım. Çıksam belki başkasına bulaştıracaktım, belki ben ikinci kez yakalanacaktım."