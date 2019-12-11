85. Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu
İstanbul'daki seçimde Sahak Maşalyan 119 oydan 102'sini alarak patrik olarak seçildi.
İstanbul'daki seçimde Sahak Maşalyan 119 oydan 102'sini alarak patrik olarak seçildi.
İstanbul'daki seçimde Sahak Maşalyan 119 oydan 102'sini alarak patrik olarak seçildi.
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