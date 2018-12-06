89 suçtan aranan şahıs Sakarya'da yakalandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 89 farklı suçtan aranan, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında adam yaralama, dolandırıcılık ve yağma gibi 89 farklı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 38 yaşındaki S.K. yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Karasu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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