9 Eylül 2021 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:19

9 Eylül izmir'in kurtuluşu, resimli mesajlar ve Atatürk'ün İzmir ile ilgili sözleriyle anılıyor. Facebook, Instagram ve Twitter'da İzmir'in kurtuluşu özellikle ilde yaşayanlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Bu kapsamda 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajlar da paylaşılmaya başlandı. İşte en güzel, resimli 9 Eylül kutlama mesajları ve Atatürk'ün İzmir ile ilgili sözleri.

Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusu, Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girerek düşman işgalinden kurtardı. İzmir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül kutlama mesajları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajlar sizlerle...

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU RESİMLİ MESAJLAR

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi... Her sokağı deniz kokan şehir, Doğum günün kutlu olsun...

Sen 9 Eylül dersin iki kelime; ben değişen yazgı anlarım, özgürlük bağımsızlık anlarım... Güzel İzmir ve Yurdumuzun kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

Tarih 9 Eylül 1922! Mustafa Kemal komutasındaki Türk askeri, yaklaşık 3 yıldır Yunan işgali altında olan İzmir'i düşmandan kurtardı. Kutlu olsun!

9 Eylül, Yedi Düvele haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı'na son noktanın konulduğu gündür! İzmir'de Hükümet Konağı'na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir'in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 99. yıldönümünü kutlu olsun.

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

ATATÜRK'ÜN İZMİR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

Ben, bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız bir tesadüf, beni Karşıyaka'ya daha fazla bağlamıştır. Karşıyakalılar, annem sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar, İzmir'i gördüğüm gün evvelâ Karşıyaka'yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan annemin mezarını gördüm! 1925 (Atatürk'ün S.D.II, s.227)

"Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur."

İzmir, kırk yüzyıllık bir ata yurdudur. İzmir, bu kadar derin bir tarihe sahip olmakla beraber coğrafî durumu sebebiyle ekonomik ve siyasî çok büyük bir öneme sahiptir. İşte bunun içindir ki, Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanların, her şeyden evvel gözleri bu tarihî, bu önemli beldeye döner. Nitekim düşmanlarımız en evvel burasını işgal etmişler, ondan sonra daha doğuya ilerlemişlerdir. İzmir'in işgali, bütün milletin kalbinde derin bir yara oluşturmuştur. Herkes İzmir için feryat ediyordu. İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu. Çeşitli görüş noktalarından çok değerli olan İzmir, elbette düşmanların elinde bırakılamazdı ve nitekim bırakılmadı. 1923 (Atatürk'ün S.D.II, s.84)

9 Eylül 1922'de Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'i düşmandan kurtarmasının üzerinden 99 yıl geçti. Bu özel ve anlamlı günde İzmir'in kurtuluşunu kutlamak isteyenler için 9 Eylül kutlama mesajlarını haberimizde derledik. İzmirliler başta olmak üzere tüm yurtta düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak isteyenler için 9 Eylül kutlama mesajları...

9 EYLÜL KUTLAMA MESAJLARI

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü... Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir'in kurtuluşunun 99. Yılı kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun...

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmirin işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İlk kurşundan, bağımsızlık kurşununa.. Hasan TAHSİN'den, Mustafa Kemal ATATÜRK'e! Kutlu olsun!

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞUNUN TARİHİ

Türk ordusu tarafından 1922'de başlatılan Büyük Taarruz sonucunda Yunan ordusu dağıtıldı. Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. Türk bayrağı İzmir'de Hükümet Konağı ve Kadifekale'ye çekildi. 9 Eylül günü, "İzmir'in Kurtuluş Bayramı" ilan edildi.

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı 2. Süvari Fırkası, 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi.

Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralansa da Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşamayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.