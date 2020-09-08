9 Eylül kutlama mesajları 2020! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları

08 Eylül 2020 Salı 17:57 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 17:57

9 Eylül 1922’de Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’i düşmandan kurtarmasının üzerinden 98 yıl geçti. İzmir’in kurtuluşu her 9 Eylül’de tüm Türkiye’de kutlanıyor. İzmirliler başta olmak üzere tüm yurtta düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak isteyenler için 9 Eylül kutlama mesajları...

9 Eylül kutlama mesajları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İzmir'in kurtuluşunun 98. yılıdönümü büyük bir coşku ile kutlanacak. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu yurdumuzu işgal etmeye kalkanlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin adını tarihe unutulmaz harflerle yazdırmıştır. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları bugünün anlam ve önemine itafen sosyal medyada paylaşılıyor.

9 EYLÜL KUTLAMA MESAJLARI!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri İzmirin işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İzmir’in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir.Doğum günün kutlu olsun…

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet’in “C” sinin konduğu “cesaret” günüdir. Kutlu olsun.

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 98. yıldönümünü kutlu olsun.

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir’in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

ATAM! Senin eserin olan bu nesil kimsenin esiri olmaz! Zafer Türk Milletinin karakteridir. Dünya durdukça Türk Milleti izindedir! 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

“Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!” (Mustafa Kemal Atatürk) 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun!

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmirin kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 9 Eylül göğsümüzde onur madalyamızdır.

O hilal ki bir milletin ışığı, o yıldız ki bir milletin pusulası… Çekin göndere onu! 98. Yılında İzmirin ve vatanın kurtuluşu için şehit düşen ve gazi olan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

İzmir, direniştir.. İlk kurşundur.. Hasan Tahsindir.. Bir vatanın ve kahraman bir milletin özgürlüğüne kavuştuğu kenttir.. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediyesi ve emanetidir.. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunun 98. Yıl dönümü Kutlu Olsun.

9 Eylül, Yedi Düvel’e haddini bildirdiğimiz gündür! Düşmanın denize döküldüğü gündür! Kurtuluş Savaşı’na son noktanın konulduğu gündür! İzmir’de Hükümet Konağı’na Türk bayrağının çekildiği gündür! İzmir’in yeniden Türk olduğu gündür! Kutlu olsun!

Canımdan aziz İzmir’im, Anadolu’m; Koçyiğitler yatağı, toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşunla başlayan mücadele 9 Eylül’de İzmirin dağlarında çiçekler açtırır. 9 Eylül İzmirin kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!

Sen 9 Eylül dersin iki kelime; ben değişen yazgı anlarım, özgürlük bağımsızlık anlarım… Güzel İzmir ve Yurdumuzun kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

Tarih 9 Eylül 1922! Mustafa Kemal komutasındaki Türk askeri, yaklaşık 3 yıldır Yunan işgali altında olan İzmir’i düşmandan kurtardı. Kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir’dir. İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü… Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir’in kurtuluşunun 98. Yılı kutlu olsun!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

İlk kurşundan, bağımsızlık kurşununa.. Hasan TAHSİN’den, Mustafa Kemal ATATÜRK’e! Kutlu olsun!

Kan süzülür kefenler; Döner mi hiç gidenler? Size selam yollamış; Peygamberler, erenler! 9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmirin kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

İzmir Marşı

İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa.

9 EYLÜL'DE NE OLDU?

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz sonucunda Yunan ordusu dağıtıldı ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun başkomutanlığına getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildiler. 9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir şehrine girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10.00'da İzmir'e girdi. Türk bayrağı Hükûmet Konağı ve Kadifekale'ye çekildi. Sonradan 9 Eylül günü, "İzmir'in Kurtuluş Bayramı" ilan edildi.