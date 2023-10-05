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9 günde toplam 1816 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli İlk Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli yaptığı çalışmalarda 9 günde toplan 1816 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
9 günde toplam 1816 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 9 günde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1816 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında 21-29 Eylül tarihlerinde helikopter destekli çalışma yaptı.

Ekiplerin yakaladığı 1816 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnsan kaçakçılığında kullanılan bazı araçlara da el konuldu.

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