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9 ilde FETÖ operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde olduğu tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

DHA17 Haziran 2022 Cuma 10:31 - Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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