Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlükleri itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 yangın söndürme uçağı ile helikopter de müdahale etti.

Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 900 dekar tarım ve ormanlık alan ile 2 katlı bir ev zarar gördü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

BURSA'DA ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Maksempınar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 farklı alanda devam eden yangına, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

UŞAK'TA TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYIP ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş Köyü yakınlarına ulaştı.

Bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 4 helikopter, 3 uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Eşmetaş Köyünde 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi sonlandırılırken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor.

Ağabey Köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.