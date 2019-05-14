AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 5. gün

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler tarafından sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması arama çalışmalarını zorluyor.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede, ekiplerin daha rahat çalışması için suyun azaltılması konusunda planlama yapıldığını söyledi.

Vali Pehlivan, bugün ayrıca suyun yoğunluğunu dikkate alarak yönünü nasıl değiştirecekleri konusunda DSİ Bölge Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Suyun biraz daha yukarı bir kottan en azından azaltılması, arkadaşlarımızın rahat çalışması için azaltılması konusunda da bir planlama yaptı arkadaşlarımız. İSKİ Genel Müdürlüğüyle de İstanbul'la da görüştük. DSİ Bölge Müdürlüğümüzle inşallah müşterek bir çalışma yapacaklar ve suyu azaltmaya çalışacağız ve bunu başarırsak arkadaşlarımız, özellikle bu dik vadide daha rahat hareket edip bu alanı komple tarama imkanı elde edecekler.”