AA Çevre Forumu sona erdi

AA Çevre Forumu (Environment Forum), "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan forumun açılış oturumuna video mesajla katıldı.

Forumun açılış oturumunda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad konuştu.

Açılış oturumunun ardından verilen arada AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un Marmara Denizi'nde Caddebostan sahilinden dalış gerçekleştirerek atık toplaması canlı yayımlandı.

- MEDYANIN SORUMLULUĞU VE TEMİZ ENERJİ PANELLERİ

Forumun ilk oturumu AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde, "İklim Değişikliğinde Medyanın Sorumluluğu" başlığı altında düzenlendi.

Oturuma, İtalyan haber ajansı ANSA'nın Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano De Alessandri, Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) Genel Müdürü İsmail Mukhtar Omar, Filipinler Haber Ajansı İklim Haberleri Direktörü Lilybet G. Ison, Zimbabweli medya kuruluşu New Ziana'nın Yönetim Kurulu Başkanı Rangarirai Shoko katıldı.

İkinci oturum ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sürdürülebilir Kalkınma için Temiz Enerji" paneli oldu.



Panelde, uluslararası haber ajansı Associated Press'in Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan, Hırvatistan Haber Ajansı (HINA) Denetim Kurulu Başkanı Prof. Majda Tafra Vlahovic, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad konuşmacı olarak yer aldı.

- GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERDEN FOTOĞRAF MAKİNESİ MAKETİ

Oturumun ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un foruma gönderdiği video mesaj yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da foruma katılarak bir konuşma yaptı. AA Genel Müdürü Karagöz, konuşmasının ardından Oktay'a, sanatçı Mustafa Orhun tarafından geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış bir fotoğraf makinesi maketini hediye olarak takdim etti. Daha sonra Oktay ve Karagöz, forumun sponsorlarına geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış fotoğraf makinesi maketi hediye etti.

Öğleden sonra ise moderatörlüğünü CNN Türk Sunucusu Hakan Çelik'in yaptığı "Medyanın Doğal Afetlere Yaklaşımı" oturumu düzenlendi. Oturuma, İspanyol haber ajansı EFE'nin İklim Direktörü Arturo Larena, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç konuşmacı olarak katıldı.

Forumda son olarak "İklim Krizi ve Sorumluluk Paylaşımı" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü TRT World Baş Editörü Yusuf Erim üstlenirken, Portekiz'in eski Avrupa İlişkileri Bakanı ve siyaset bilimci Bruno Macaes, eski Norveç İklim ve Çevre Bakanı, eski BM Çevre Programı Direktörü Erik Solheim ile Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil konuşmacı olarak yer aldı.

- EMİNE ERDOĞAN'DAN, ÇEVRE FORUMU ÖZEL ÖDÜLLERİ

AA Çevre Forumu'nun kapanış oturumuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Kapanış oturumunda Emine Erdoğan, Murat Kurum ve Serdar Karagöz konuşma yaptı.

Emine Erdoğan, konuşmasının ardından, haber ajansları arasında iklim ve çevre haberciliği konusunda öncülüğü dolayısıyla İspanyol Haber Ajansı (EFE) İklim Direktörü Arturo Larena ile kariyeri boyunca iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleye katkıları dolayısıyla eski Norveç İklim ve Çevre Bakanı, eski BM Çevre Programı Direktörü Erik Solheim'a Çevre Forumu Özel Ödülleri'ni verdi.

Daha sonra AA Genel Müdürü Karagöz, Emine Erdoğan'a, tamamı geri dönüşüm malzemelerinden yapılan fotoğraf makinesi maketi armağan etti.

AA Çevre Forumu kapsamında AA ile İtalya'nın ANSA, İspanya'nın EFE ve Yunanistan'ın AMNA haber ajansları arasında, Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere "Akdeniz Orman Yangınları Hakkında Ortak Bildiri" imzalandı.

Ayrıca, AA ile Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, Kosova ve Zimbabve'nin haber ajansları arasında da iş birliği anlaşmasına imza konuldu.