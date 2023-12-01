Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki kameramanı Muntasır es-Savvaf'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve AA'ya başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün yeniden Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

İsrail'in bugün yeniden başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarda, Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf hayatını kaybetti.



İsrail'in iki aydır devam eden katliamlarında binlerce masum insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bu masum insanlar arasında görevlerini yapan... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 1, 2023

İsrail'in iki aydır devam ettirdiği katliamlarda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden bu masum insanlar arasında görevlerini yapan 72 gazetecinin olması, İsrail'in insanların haber alma özgürlüğüne de kasten saldırdığının açık bir göstergesidir. Uluslararası toplum ve medya camiası bu katliamların bir an evvel durması için vakit kaybetmeden somut aksiyon almalıdır. İsrail'in katliamlarını, gazetecilere yönelttiği ve sonu ölümle biten kasıtlı şiddet eylemlerini bir kez daha kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kameraman Muntasır kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve Anadolu Ajansına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."