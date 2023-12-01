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AA kameramanı Gazze'de hayatını kaybetti! İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Bir an evvel somut aksiyon alınmalıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör devlet İsrail'in Anadolu Ajansı Kameramanı Muntasır es-Savvaf'ı katletmesine tepki gösterdi. İletişim Başkanı Altun, 'Uluslararası toplum ve medya camiası bu katliamların bir an evvel durması için vakit kaybetmeden somut aksiyon almalıdır.' dedi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 19:08 - Güncelleme:
AA kameramanı Gazze'de hayatını kaybetti! İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki: Bir an evvel somut aksiyon alınmalıdır
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki kameramanı Muntasır es-Savvaf'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve AA'ya başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün yeniden Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

İsrail'in iki aydır devam ettirdiği katliamlarda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden bu masum insanlar arasında görevlerini yapan 72 gazetecinin olması, İsrail'in insanların haber alma özgürlüğüne de kasten saldırdığının açık bir göstergesidir. Uluslararası toplum ve medya camiası bu katliamların bir an evvel durması için vakit kaybetmeden somut aksiyon almalıdır. İsrail'in katliamlarını, gazetecilere yönelttiği ve sonu ölümle biten kasıtlı şiddet eylemlerini bir kez daha kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kameraman Muntasır kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve Anadolu Ajansına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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