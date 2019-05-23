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AA muhabirinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından bulunduğu yerden alındı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından bulunduğu yerden alındı.

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Nişancı'nın cenazesinin, düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunmasının ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemesini tamamladı.

İnceleme sonrası Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, AFAD ekiplerince patika yoldan taşınarak olay yerinde bekletilen ambulansa konuldu.

Nişancı'nın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesine götürülüyor.

´´Alka´´ başarıyla imha etti

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