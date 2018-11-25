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AB işgalci İsrail'in yerleşim birimleri politikasına tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), İsrail Yüksek Mahkemesinin aldığı 'Silvan Mahallesi'nde 700 Filistinlinin yerinden edilmesi' ile ilgili karara ilişkin açıklamasında, işgalci İsrail'in yerleşim birimleri politikasına sert bir şekilde karşı çıktığını vurguladı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin geçen hafta Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 20 dükkanı yıktığı hatırlatılarak, Silvan Mahallesindeki gelişmelerin 700'e yakın Filistinliyi yerinden edeceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "AB, uluslararası hukuka aykırı olan İsrail'in yerleşim birimleri politikasına sert bir şekilde karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, zorla yerinden etme ve yıkım içeren yerleşim birimi politikasına ilişkin attığı adımları gözden geçirmesi ve iptal etmesi çağrılarına yer verilen açıklamada, özellikle İsrail'in Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin, iki devletli çözümü tehlikeye attığının altı çizildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde 700 Filistinlinin yaşadığı yaklaşık 70 evin inşa edildiği arazinin Yemenli Yahudilere ait olduğu iddiasıyla, buradaki evlerin boşaltılması yönündeki kararı onaylamıştı.

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