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AB liderleri, Kovid-19 kurtarma paketini 23 Nisan'da görüşecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik hazırlanan 540 milyar avroluk kurtarma paketini 23 Nisan'da görüşecek.

AA10 Nisan 2020 Cuma 17:54 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:55
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı maliye bakanlarının üzerinde uzlaştığı kurtarma paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtarma paketinin çalışanlara, işletmelere ve ülkelere hızla destek sağlayacağına işaret eden Michel, "Bu benzersiz paketle krizin yükünü beraber omuzlayacağız." ifadesini kullandı.

Michel, AB üyesi ülke liderlerinin Kovid-19 kurtarma paketini 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri tele konferansta ele alacaklarını belirtti.

-KURTARMA PAKETİ

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Kovid-19 nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk yeni ücret destek programı kurulması, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar avroluk kredi garantisi sağlaması ve Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) ülkelere sağlık alanında kullanılmak üzere 240 milyar avroluk kredi vermesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

Salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç enstrümanı (koronabono) kurulmasında ise anlaşma sağlanamamış, bu konuda çalışmaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Fransa, İtalya ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyor, Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.

Kızılay sağlıkçılara koruyucu set, pandemi hastalarına ise hijyen paketi hazırladı

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