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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Vali Akbıyık'a ziyaret

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan Vali Akbıyık'a ziyaret
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde Muğla Göcek'te sahil temizleme ve Köyceğiz'de orman yangınları sonucu tahrip olan bölgelerde fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirdi.

Kentte iki gün süren programı tamamlayan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Meyer-Landrut, tarih, kültür ve turizm kenti Muğla'nın misafirperverliğine de hayran kaldığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık ise Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a kent hakkında bilgi verdi.

  • AB Türkiye
  • Nikolaus Meyer-Landrut
  • Muğla Valisi

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