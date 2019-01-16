ABD askerlerinin geçişi sırasında Münbiç'te patlama meydana geldi
Münbiç'te ABD askerlerinin devriye attığı esnada şiddetli bir patlama meydana geldi.
Menbiç'te ki saldırıya bomba yüklü bir aracın neden olduğu öğrenildi. Araç ABD askerleri bölgede devriye atarken patlatıldı. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.
Menbic'te meydana gelen patlamadan en az 2 ABD askeri yaralandı. Yaralananlar ABD tarafından tahliye ediliyor.
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