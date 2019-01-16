ABD askerlerinin geçişi sırasında Münbiç'te patlama meydana geldi

Menbiç'te ki saldırıya bomba yüklü bir aracın neden olduğu öğrenildi. Araç ABD askerleri bölgede devriye atarken patlatıldı. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.

Menbic'te meydana gelen patlamadan en az 2 ABD askeri yaralandı. Yaralananlar ABD tarafından tahliye ediliyor.