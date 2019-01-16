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ABD askerlerinin geçişi sırasında Münbiç'te patlama meydana geldi

Münbiç'te ABD askerlerinin devriye attığı esnada şiddetli bir patlama meydana geldi.

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Menbiç'te ki saldırıya bomba yüklü bir aracın neden olduğu öğrenildi. Araç ABD askerleri bölgede devriye atarken patlatıldı. İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.
 
Menbic'te meydana gelen patlamadan en az 2 ABD askeri yaralandı. Yaralananlar ABD tarafından tahliye ediliyor.

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