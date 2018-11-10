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ABD Büyükelçiliği: Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada Türkiye'nin yanındayız

ABD Büyükelçiliği 'Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız.' açıklamasında bulundu.

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