ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, İran tehdidi ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere çıktığı Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Pompeo, şu ana kadar Ürdün, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etti.

Pompeo’nun Suudi Arabistan ziyaretinde bölgesel gelişmelerin yanı sıra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceği belirtildi.