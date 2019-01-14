ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan'da
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a ulaştı.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, İran tehdidi ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere çıktığı Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.
Pompeo, şu ana kadar Ürdün, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etti.
Pompeo’nun Suudi Arabistan ziyaretinde bölgesel gelişmelerin yanı sıra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.