İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2024
  • EURO
    33,8776
  • ALTIN
    2041.11
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD dokunulmazlık yasasını ihlal etmişti... Hukuk skandalı Halkbank davasında yeni gelişme!
Güncel

ABD dokunulmazlık yasasını ihlal etmişti... Hukuk skandalı Halkbank davasında yeni gelişme!

ABD'de İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, geçen yıl nisan ayında 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası'nın ceza hukukuna aykırı olarak bir skandala imza atmış, Halkbank aleyhine davanın gözden geçirilmesini istemişti. Halkbank aleyhindeki davanın temyiz duruşması, New York'ta gerçekleşti. Duruşmada, tarafların iddia ve savunmalarını mahkeme heyetine sözlü olarak sunmalarına yönelik süre tanındı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 00:47 - Güncelleme:
ABD dokunulmazlık yasasını ihlal etmişti... Hukuk skandalı Halkbank davasında yeni gelişme!
ABONE OL

Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" (FSIA) kapsamında yargı bağışıklığı olduğunu öne sürerek temyize götürdüğü davanın duruşması New York'ta gerçekleştirildi.

Yargıç Jose Cabranes'in video konferans ile bağlandığı İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, mahkeme heyetinden diğer yargıçlar Amalya Kearse ve Joseph Bianco'nun yanı sıra, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile Halkbank'ın avukatları katıldı.

TARAFLARA SÜRE TANINDI

Taraflara, iddia ve savunmalarını mahkeme heyetine sözlü olarak sunmaları için süre verildi.

Başsavcılık, Halkbank'ın FSIA kapsamında yargı bağışıklığının bulunmadığını belirtirken, Banka avukatları ise Halkbank'ın faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştiğini ve teamül hukuku gereği, yabancı devlete ait bir şirkete karşı suçlamada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Taraflar, iddia ve savunmaları ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, kararın ileri bir tarihte açıklanacağını bildirdi.

ABD'DE HALKBANK ALEYHİNE HUKUK SKANDALI

ABD'den son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, geçen yıl nisan ayında "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetmiş ancak İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nden Halkbank'ın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istemişti.

İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz talebini kabul ederse dava kapanacak. Mahkemenin Halkbank aleyhine karar vermesi durumunda ise Bankanın yargılanmasına New York Güney Bölge Mahkemesi'nde devam edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.