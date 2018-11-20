'ABD, Erdoğan'ın Türk hava sahasında tam kontrol sahibi olmasını kabul edemiyor'

Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, "S-400'ün alternatifi yok, zira ABD'nin Patriot PAC 3 ssitemi, taktik ve teknik özellikleri bakımından S-400'ün çok gerisinde. Türk Genelkurmayı, sistemlerin özelliklerini ön analize tabi tuttu ve burada her şey Rusya'nın lehine çıktı" dedi.

'ERDOĞAN, HAVA SAHASI TÜM TEHDİTLERE KAPALI BİR ÜLKENİN LİDERİ OLACAK'

ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditlerini yorumlayan Korotçenko, "Bunlar dostça eylemler değil. Ankara her kararı bağımsız olarak alabildiğinden, bu eylemler Türkiye'nin egemenliğini yıkma yönelik. ABD, korku ve baskı politikası uyguluyor, haksız rekabete başvuruyor, zira Türkiye'nin kendi hava sahası üzerinde tam kontrol sahibi olmasını kabul edilemez buluyor. S-400'ler, Erdoğan'a tüm hava tehditlerine tamamen kapalı bir ülkenin lideri olma imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

'S-400 İŞBİRLİĞİ, ANKARA'NIN BAĞIMSIZ POLİTİKA İZLEDİĞİNİN KANITI'

Korotçenko'ya göre Rusya ve Türkiye'nin S-400 konusundaki işbirliğinin Ankara'nın bağımsız politika izlediğinin kanıtı.

Bunun hem siyasi hem de askeri açıdan önemli olduğunu düşünen Rus uzman, "S-400'ler, Türkiye'yi hava sahalarını garantili bir şekilde koruyan seçkin ülkeler kulübüne dahil edecek. Bu, yeni bir jeopolitik nitelik, ülkenin büyüklüğünü gösteren bir faktör" diye ekledi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Kongre ile Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemine alternatif olarak ne sunabileceklerini görüştüklerini söylemişti.

Pahon, "Kongre'ye 9 Kasım'da Türkiye'yle işbirliğine ilişkin raporumuzu teslim ettik. Raporda Türkiye ile ilişkilerimize her yönüyle bakılması gerektiği belirtiliyor. Türkiye ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik görüşmeler yapıyoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmaları için yardım ediyoruz" demişti.

(Sputnik)