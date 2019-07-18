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ABD, F-35’i askıya aldı! Türkiye'den ilk açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan Rusya’dan tedarik edilen S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı sürerken, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programına katılımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye’nin F-35 programına olan katılımın askıya alındığını ve 31 Temmuz itibari ile de programdan çıkarılma işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı ise ABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hiçbir meşru gerekçeye dayanmadığını belirterek, 'ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz.' açıklamasını yaptı.

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Savunma Alımları Müsteşarı Elen M Lord, “F-35’leri tek başımıza üretebiliriz” dedi. Programda yer alan ülkelerin Türkiye’nin programdan çıkartılmasını kabul ettiğini savunan Lord, Türk ekibinin F-35 bilgilerine ulaşımının kesildiğini ve ilgili tüm personelin 31 Temmuz tarihine kadar ABD’den ayrılacağını duyurdu. Lord “NATO müttefikimiz ile çalışmaya devam edeceğiz ancak F-35’ler konusunda maalesef edemeyeceğiz” dedi. Lord’un ardından konuşan Yabancı Politikalar Vekil Müsteşarı David J Trachtenberg ise “Türkiye ile ilişkilerimize değer veriyoruz” diyerek Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya atıfta bulunarak “ İlişkimiz çok boyutlu ve sadece F-35’e bağlı değil” diye konuştu. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi. “ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35’lere bağlı değildir” dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının S-400 hava savunma sisteminin tedarik edilmesinden dolayı Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağı açıklamasına tepki gösterdi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığının, S-400 hava savunma sistemini tedariğinden dolayı Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

"Bu tek taraflı adım, müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "F-35 programının ana ortaklarından olan Türkiye'nin programın dışında bırakılması, adil olmadığı gibi S-400 sisteminin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO'nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması, ABD tarafındaki ön yargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir."

ABD'nin, Türkiye'nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması, bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz."

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