ABD öncülüğündeki Koalisyon Hajin'de 17 sivili öldürdü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD öncülüğündeki Koalisyon uçakları Deyr ez Zor'un doğusundaki Hajin kasabasının güney doğusunda bulunan bir köyü hedef aldı. Yapılan hava saldırısı sonucu 17 sivil hayatını kaybetti 2 sivil yaralandı.
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