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ABD öncülüğündeki Koalisyon Hajin'de 17 sivili öldürdü

ABD öncülüğündeki Koalisyon'un hava saldırısı sonucu Deyr ez Zor'un doğusundaki Hajin kasabasında 17 sivil hayatını kaybetti.

  • star.com.tr
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD öncülüğündeki Koalisyon uçakları Deyr ez Zor'un doğusundaki Hajin kasabasının güney doğusunda bulunan bir köyü hedef aldı.  Yapılan hava saldırısı sonucu 17 sivil hayatını kaybetti 2 sivil yaralandı.

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