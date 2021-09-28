28 Eylül 2021 Salı 00:33 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 00:39

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin 153 dolar maaşla araba tamircisi istihdam edeceklerini duyurdu.

İlan konsolosluğun resmi Twitter hesabında yayımlanırken haftalık 40 saat çalışma limiti konuldu. İlanda son başvuru tarihinin 10 Ekim olduğu bilgisi yer aldı.

Kuruma ait araçların bakımından ve temizliğinden sorumlu olacak otomobil tamircisinde aranacak özellikler; orta düzeyde İngilizce bilgisi, 5 yıllık ehliyet, harita okuyabilme yeteneği, temel seviyede bilgisayar becerisi ve konsolosluğun yakınlarındaki hastane, karakol ve itafiye istasyonunun yerini bilmek olarak sıralandı.