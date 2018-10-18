ABD istihbaratının Ağrı Dağı’nda uydularla arama yaptığı ortaya çıktı

İnsanlık tarihinin en büyük efsanesi olan Hz. Nuh'un Gemisi gizemini korurken, bir yandan da dünyanın dört bir yanında araştırma konusu olmaya devam ediyor. Araştırmacıların Ağrı’da olduğunu düşündüğü Nuh’un Gemisi, bir grup Çinli ve Türk kaşifin Ağrı Dağı’nın tepesinde 4 bin 800 yıllık tahtalar bulmasıyla bu ihtimali güçlendirirken dikkatleri de bölgeye yoğunlaştırdı.

GÖRÜNTÜLER İŞE YARAMADI

İngiltere’deki Daily Star Gazetesi araştırmacılar için merak konusu olan Nuh’un Gemisi'yle ilgili bir iddia ortaya attı. Gazete, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)’nin, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları yaptığını, aramalarda KH-4 uydularının kullanıldığı, ancak uydu görüntülerinin işe yaramadığını öne sürdü. Araştırmalar sonucunda CIA'ye veya başka bilimsel araştırmalara ışık tutacak bir bilgiye ulaşılmadığını bildirdi.

BAŞKA ÇALIŞMA YAPMAYACAK

Konuyla ilgili belgelerin incelendiğini yazan gazete, 2 ABD'li milletvekili Bob Wilson ve Bill Archer'ın yanı sıra, senatörler John Danforth ve Barry Goldwater'ın arama çalışmalarını desteklediğini, ancak bu yetkililere ulaşılamadığını açıkladı. Haberde belgelerde CIA'in konuyla ilgili başka çalışma yapmayı düşünmediğine dair bilgilerin yer aldığı belirtildi.

İLK İNCELEMESİ DEĞİL

Gazete, bunun CIA'in Ağrı Dağı'ndaki ilk incelemesi olmadığını belirterek, 7 Şubat 1994’deki başka belgede, “Şimdiye kadarki incelemeler, Nuh'un Gemisi'nin varlığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını gösterdi” dediğini aktardı.

RADARA TAKILDI

Belgesel film yapımcısı Cem Sertesen, 23 yıllık araştırma sonucu Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğunu ve bölgede haftalar süren çalışmayla alınan yer altı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğü belirtmişti.

(Güneş)