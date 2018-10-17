ABD, 'kıyamet günü uydusunu' uzaya gönderdi

4 uydudan oluşan sistemin son uydusu olan AEHF4 bu sabah erken saatlerde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas 5 roketi ile başarıyla fırlatıldı.

Bu uyduların diğer uydulardan (bilinen) farkı, elektromanyetik parazite karşı yüksek bağışıklığa sahip olması

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, uyduların uzaya gönderilmesinin yeni nükleer doktrine uygun olduğunu kaydetti.

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tüm nükleer silahlarımızı ve etkinliğini sağlayacak kontrol sistemini paralel olarak modernize etmeliyiz" demişti

Atlas 5 Roketi Florida Cape Canaveral Uzay Üssü AEHF4 uydu lansmanı

Advanced Extremely High Frequency 4 (AEHF4)iletişim uydusu