ABD, 'kıyamet günü uydusunu' uzaya gönderdi
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, nükleer savaş koşullarında dahi irtibatı sağlayabilecek Advanced Extremely High Frequency (AEHF) uydularının 4'üncüsü olan AEHF4'ü uzaya gönderdi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
4 uydudan oluşan sistemin son uydusu olan AEHF4 bu sabah erken saatlerde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas 5 roketi ile başarıyla fırlatıldı.
Bu uyduların diğer uydulardan (bilinen) farkı, elektromanyetik parazite karşı yüksek bağışıklığa sahip olması
ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, uyduların uzaya gönderilmesinin yeni nükleer doktrine uygun olduğunu kaydetti.
ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tüm nükleer silahlarımızı ve etkinliğini sağlayacak kontrol sistemini paralel olarak modernize etmeliyiz" demişti
Atlas 5 Roketi Florida Cape Canaveral Uzay Üssü AEHF4 uydu lansmanı
Advanced Extremely High Frequency 4 (AEHF4)iletişim uydusu
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