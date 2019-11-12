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ABD ordusu YPG/PKK’yla petrol için ortak devriyede

Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgenindeki Malikiye ilçesi sınırlarında kalan topraklarda terör örgütü YPG/PKK tarafından işletilen çok sayıda petrol kuyusu bulunuyor.

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Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye’de, ABD ordusu devriyeleri ve YPG/PKK’lıları bir arada görüntülendi. Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD’lilere YPG/PKK’lılar eşlik ediyor. ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT birimine bağlı. 

Petrol sahasında son haftalarda devriyeleri ve askeri varlıkları artan ABD’li askerler, zaman zaman tesislere girerek örgüt sorumlularıyla görüşmeler yapıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, “Suriye’nin zenginlikleri üzerinde Suriye halkı dışında hiç kimsenin hakkı yoktur” diye konuşmuştu. 

İKİ ÜS DAHA İNŞA ETTİ 

ABD yönetimi, ekim ayı sonunda Suriye’deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı. Suriye’deki varlığını petrol sahalarına odaklayan ABD, Deyrizor’da iki üs daha inşa ediyor. 

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